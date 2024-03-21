В Алжире за первые 10 дней Рамазана не менее 74 человек погибли в ДТП

В Алжире за первые 10 дней Рамазана не менее 74 человек погибли в ДТП

По меньшей мере 74 человека погибли, 246 получили травмы в результате ДТП, произошедших в Алжире за первые десять дней священного для мусульман месяца поста - Рамазана.

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По меньшей мере 74 человека погибли, 246 получили травмы в результате ДТП, произошедших в Алжире за первые десять дней священного для мусульман месяца поста - Рамазана. Как передает Report , об этом сообщило агентство Algeria Press Service. По его информации, в течение десяти дней произошло 176 аварий, основной причиной которых стало несоблюдение правил дорожного движения, в том числе превышение скорости и невнимательность водителей. Наибольшее число ДТП произошло в провинции Алжир. Власти призвали граждан внимательней относиться к выполнению правил дорожного движения, особенно перед вечерней молитвой, после которой начинается ифтар (вечерний прием пищи - ред.) и перед сухуром (утренний прием пищи - ред.), когда на дорогах фиксируется максимальный уровень трафика. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram