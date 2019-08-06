В Алжире студенты требуют отставки правящего режима и независимого правосудия

Студенческий марш проходит во вторник в центре алжирской столицы, его участники требуют отставки правящего режима и независимости системы правосудия.

Как передаёт Report, об этом сообщает информационное агентство Algeria Press Service.

Мирное шествие стартовало на Площади мучеников и продолжилось на площади Мориса Одэна, проспекте Ларби бен Мхиди и улице полковника Амируша. "Требуем передачи власти народу! Долой режим!", - скандируют учащиеся вузов.

По словам организаторов марша, "Алжир нуждается в установлении правового государства, проведении диалога при участии честных и порядочных людей, который позволит стране выйти из кризиса". При этом учащиеся вузов отказались от идеи участия в диалоге "с бандой, связанной с режимом".

Студенты также требуют "решительной борьбы с коррупцией и засильем бюрократии, вынесения строгих судебных приговоров казнокрадам и расхитителям государственных средств". "Мы готовы и полны решимости продолжать проведение мирных маршей, пока все наши требования не будут выполнены", - заявили они. За ситуацией в городе следят усиленные наряды полиции.