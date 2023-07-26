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В Алжире самолет Turkish Airlines совершил экстренную посадку из-за самоубийства пассажира

В Алжире самолет Turkish Airlines совершил экстренную посадку из-за самоубийства пассажира Самолет турецкой авиакомпании Turkish Airlines, выполнявший полет по маршруту Стамбул - Марракеш, совершил экстренную посадку в Алжире из-за самоубийства пассажира.
Другие страны
26 июля 2023 г. 02:15
В Алжире самолет Turkish Airlines совершил экстренную посадку из-за самоубийства пассажира

Самолет турецкой авиакомпании Turkish Airlines, выполнявший полет по маршруту Стамбул - Марракеш, совершил экстренную посадку в Алжире из-за самоубийства пассажира.

Как передает Report, об этом авиакомпания сообщила в Twitter.

По данным перевозчика, бортпроводники обратили внимание, что один из пассажиров рейса, закрывшийся в туалете вскоре после взлета, длительное время не выходил. Когда дверь была взломана, пассажиру пытались оказать первую помощь стюардессы и находившийся на борту врач, но к тому времени уже умер. Командир воздушного судна в связи с происшествием принял решение совершить экстренную посадку в Алжире, где местные медики документально зафиксировали смерть пассажира.

После совершения необходимых юридических процедур самолет продолжил полет к месту назначения. Авиакомпания Turkish Airlines проводит проверку в связи с инцидентом, отмечается в сообщении.

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