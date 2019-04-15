В Алжире прошли студенческие марши с требованием полной смены политической системы

В ряде провинций Алжира в воскресенье прошли мирные студенческие марши с требованием полной смены нынешней политической системы.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС об этом сообщает информационное агентство Algerie Press Service.

Уличные акции состоялись, в частности, в провинциях Оран, Эль-Тарф, Шлеф, Тебесса. Главным требованием студентов был немедленный уход от власти символов правящего на протяжении многих лет режима - временного президента Абделькадера Бенсалеха, премьер-министра Нуреддина Бедуи, главы Конституционного суда Тайеба Белаиза, а также руководителей правящей партии "Фронт национального освобождения".

Активисты маршей подчеркнули, что "мирные акции протеста будут повторяться, пока высказанные требования не исполнятся". Как и ранее, звучал лозунг "Армия и народ - братья!", посредством которого студенты призывали вооруженные силы Алжира занять сторону народных масс в ходе противостояния с высокопоставленными чиновниками и партийной верхушкой ФНО.

По информации АПС, марши прошли спокойно, при этом за их ходом следили сотрудники сил безопасности.