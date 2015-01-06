В Алжире прошли акции протеста против добычи сланцевого газа

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ В Алжире прошли акции протеста против разработки месторождений сланцевого газа в стране, сообщает Report со ссылкой на BBC.

В южном городе Таманрассет около 400 демонстрантов потребовали от властей прекратить бурение для того, чтобы сберечь природные запасы пресной воды.

В городе Ин-Салах в центральной части страны протестующие заняли несколько правительственных зданий, выдвигая те же требования. Глава МВД Алжира отправил в Ин-Салех несколько сотен полицейских для наведения порядка.

В мае 2014 года власти Алжира дали "зеленый свет" проектам добычи сланцевого газа, несмотря на протесты различных оппозиционных партий и организаций, заявляющих об их вредном воздействии на окружающую среду и водные богатства страны.

По словам представителей национальной нефтегазовой компании Sonatrach, если разработанные правительством планы будут реализованы, то в 2022 году Алжир начнет добычу сланцевого газа и доведет его производство до 10 млрд. куб. м в год к 2025 году.

Согласно данным американских правительственных источников, Алжир с запасами сланцевого газа в 19,8 трлн. куб. м занимает третье место в мире по этому показателю после Китая и Аргентины.