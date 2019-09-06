В Алжире проходят многотысячные манифестации

Многотысячные мирные манифестации и митинги протеста проходят в пятницу во многих провинциях Алжира. Участники демонстраций требуют смены политической системы и немедленной отставки представителей правящего режима.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, уличные акции помимо столицы организованы в Аннабе, Беджайе, Блиде, Буире, Джиджеле, Константине, Маскаре, Мостаганеме, Оране, Тиарете, Тизи-Узу, Тлемсене, Шлефе и других крупных городах.

Участники пятничных манифестаций - 29-х подряд с февраля текущего года - требуют, прежде всего, проведения в Алжире реальных демократических реформ, изменения законодательства в интересах населения, организации честных и прозрачных выборов. Один из главных лозунгов - отказ от идеи проведения президентских выборов с участием деятелей нынешнего политического режима.