В Алжире при сильных пожаров погибли десятки человек

Более 20 человек погибли в результате сильных пожаров, охвативших восточные провинции Алжира.

Более 20 человек погибли в результате сильных пожаров, охвативших восточные провинции Алжира.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Al Hadath , об этом заявил министр внутренних дел страны Камаль Бельджуд.

"На пожарах в нескольких провинциях на востоке страны погибли 26 человек", - сообщил министр. По его информации, наибольшее число жертв зафиксировано в провинции Эт-Тарф. Глава МВД добавил, что к тушению пожаров привлечены более 700 сотрудников сил гражданской обороны, в регион направлены вертолеты, которые помогают бороться с огнем. Из районов стихийного бедствия уже эвакуированы более 350 семей местных жителей.

Алжирский министр отметил, что для тушения пожаров власти прилагают максимум усилий, однако высокая температура и сильный ветер способствуют распространению огня. По мнению министра, "возникновение пожаров одновременно во многих местах на востоке страны вызывает вопросы". Поэтому, подчеркнул Бельджуд, начато официальное расследование причин возгораний.