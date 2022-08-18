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В Алжире при сильных пожаров погибли десятки человек

В Алжире при сильных пожаров погибли десятки человек Более 20 человек погибли в результате сильных пожаров, охвативших восточные провинции Алжира.
Другие страны
18 августа 2022 г. 03:38
В Алжире при сильных пожаров погибли десятки человек

Более 20 человек погибли в результате сильных пожаров, охвативших восточные провинции Алжира.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Al Hadath, об этом заявил министр внутренних дел страны Камаль Бельджуд.

"На пожарах в нескольких провинциях на востоке страны погибли 26 человек", - сообщил министр. По его информации, наибольшее число жертв зафиксировано в провинции Эт-Тарф. Глава МВД добавил, что к тушению пожаров привлечены более 700 сотрудников сил гражданской обороны, в регион направлены вертолеты, которые помогают бороться с огнем. Из районов стихийного бедствия уже эвакуированы более 350 семей местных жителей.

Алжирский министр отметил, что для тушения пожаров власти прилагают максимум усилий, однако высокая температура и сильный ветер способствуют распространению огня. По мнению министра, "возникновение пожаров одновременно во многих местах на востоке страны вызывает вопросы". Поэтому, подчеркнул Бельджуд, начато официальное расследование причин возгораний.

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