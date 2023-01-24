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В Алжире при крушении армейского вертолета погибли трое военных

В Алжире при крушении армейского вертолета погибли трое военных Трое военных, включая полковника, погибли в результате крушения армейского вертолета Ми-171 на севере Алжира.
Другие страны
24 января 2023 г. 00:09
В Алжире при крушении армейского вертолета погибли трое военных

Трое военных, включая полковника, погибли в результате крушения армейского вертолета Ми-171 на севере Алжира.

Как передает Report со ссылкой на информационное агентство Algeria Press Service, инцидент произошел в районе Эль-Аттаф в провинции Айн-Дефла.

По данным министерства национальной обороны, вертолет выполнял плановый учебно-тренировочный полет. Начато расследование с целью выяснения причин и обстоятельств происшествия.

Соболезнования в связи с гибелью членов экипажа армейского вертолета выразил президент Алжира Абдельмаджид Теббун и начальник штаба Национальной народной армии Саид Шангриха.

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Версия на азербайджанском языке Əlcəzairdə helikopter qəzası olub, ölənlər var

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