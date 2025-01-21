В Алжире потребовали от Франции ликвидировать последствия ядерных испытаний

Париж должен полностью взять на себя ответственность за ликвидацию последствий ядерных взрывов, проведенных в алжирской пустыне в колониальный период.

Париж должен полностью взять на себя ответственность за ликвидацию последствий ядерных взрывов, проведенных в алжирской пустыне в колониальный период.

Как передает Report со ссылкой на алжирское радио, об этом заявил Салех Гуджил, председатель Совета нации (верхней палаты парламента) Алжира.

"Позиция Алжира заключается в том, чтобы потребовать от Франции полностью взять на себя ответственность за устранение последствий ядерных взрывов, проведенных французскими колонизаторами в алжирской пустыне в колониальный период", - отметил он.

"Алжирский народ, особенно жители регионов, где были проведены эти взрывы, и по сей день продолжают страдать от их пагубных последствий", - подчеркнул Гуджил.