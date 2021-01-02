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В Алжире оправдан брата экс-президента

В Алжире оправдан брата экс-президента Апелляционный военный суд алжирского города Блида вынес в субботу оправдательный приговор фигурантам дела о "заговоре против государственной власти и нанесении ущерба авторитету армии".
Другие страны
2 января 2021 г. 20:57
В Алжире оправдан брата экс-президента
Саид Бутефлики

Апелляционный военный суд алжирского города Блида вынес в субботу оправдательный приговор фигурантам дела о "заговоре против государственной власти и нанесении ущерба авторитету армии".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель защиты адвокат Халед Бергель.

По решению суда оправданы брат и советник экс-президента страны Абдельазиза Бутефлики Саид, бывший координатор служб безопасности Алжира генерал Атман Тартаг и экс-руководитель Департамента разведки и безопасности отставной генерал Мухаммед Медьен, а также лидер Партии трудящихся Луиза Ханун.

"После обсуждения апелляционный военный суд Блиды вынес решение об отмене приговора суда первой инстанции и оправдании всех обвиняемых", - отметил Бергель.

Напомним, что Саид Бутефлика, Тартаг, Медьен и Ханун были приговорены военным трибуналом Блиды к 15 годам лишения свободы 25 сентября 2019 года. Всех их арестовали в начале мая 2019 года. Это произошло чуть более чем через месяц после отставки президента А.Бутефлики (руководил Алжиром в 1999-2019 годах), вызванной многотысячными акциями протеста по всей стране и давлением армейской верхушки.

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