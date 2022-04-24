В Алжире нынешних запасов пшеницы хватит на восемь месяцев

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил, что нынешних запасов пшеницы в стране хватит на восемь месяцев.

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил, что нынешних запасов пшеницы в стране хватит на восемь месяцев.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, его заявление передает в воскресенье информационное агентство Algeria Press Service.

"В настоящее время у Алжира есть запасы (пшеницы), которых хватит на восемь месяцев. Мы находимся накануне уборочной кампании на юге, а на севере - через два месяца", - сказал глава государства.

Теббун сообщил о принятых государством мерах по "стимулированию сельскохозяйственного производства, среди которых, в первую очередь, повышение закупочных цен на зерновые и бобовые культуры у фермеров". По его словам, "радикальным решением проблем роста цен на зерновые и их дефицита на международном рынке является увеличение национального производства".

"Мы акцентировали внимание на местном производстве масла и сахара и повышении урожайности зерновых до 40 центнеров на гектар еще до начала украинского кризиса. Мы призываем (к этому) и следим за исполнением этих указаний для защиты страны от последствия внешних кризисов", - подытожил президент.