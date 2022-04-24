О нас
Аудио новости

В Алжире нынешних запасов пшеницы хватит на восемь месяцев

В Алжире нынешних запасов пшеницы хватит на восемь месяцев Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил, что нынешних запасов пшеницы в стране хватит на восемь месяцев.
Другие страны
24 апреля 2022 г. 17:56
В Алжире нынешних запасов пшеницы хватит на восемь месяцев

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил, что нынешних запасов пшеницы в стране хватит на восемь месяцев.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, его заявление передает в воскресенье информационное агентство Algeria Press Service.

"В настоящее время у Алжира есть запасы (пшеницы), которых хватит на восемь месяцев. Мы находимся накануне уборочной кампании на юге, а на севере - через два месяца", - сказал глава государства.

Теббун сообщил о принятых государством мерах по "стимулированию сельскохозяйственного производства, среди которых, в первую очередь, повышение закупочных цен на зерновые и бобовые культуры у фермеров". По его словам, "радикальным решением проблем роста цен на зерновые и их дефицита на международном рынке является увеличение национального производства".

"Мы акцентировали внимание на местном производстве масла и сахара и повышении урожайности зерновых до 40 центнеров на гектар еще до начала украинского кризиса. Мы призываем (к этому) и следим за исполнением этих указаний для защиты страны от последствия внешних кризисов", - подытожил президент.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Əlcəzairin ilin sonuna kimi buğda ehtiyatı var

Самое читаемое

В Стамбуле прогремел взрыв
В Стамбуле прогремел взрыв
18 апреля 2022 г. 10:24
Представитель Формулы-1: Приносим извинения жителям Баку за заторы на дорогах
Представитель "Формулы-1": Приносим извинения жителям Баку за заторы на дорогах
20 апреля 2022 г. 12:54
МВД о нарушении карантинных правил во время встречи с блогером в Баку
МВД о нарушении карантинных правил во время встречи с блогером в Баку
18 апреля 2022 г. 11:32
Генштаб ВСУ: За сутки отражены 12 атак ВС России, уничтожено 10 танков
Генштаб ВСУ: За сутки отражены 12 атак ВС России, уничтожено 10 танков
18 апреля 2022 г. 10:04
В Херсонской области ВСУ уничтожили командный пункт РФ, убиты два генерала
В Херсонской области ВСУ уничтожили командный пункт РФ, убиты два генерала
23 апреля 2022 г. 18:19
В Баку сотрудник полиции убил невесту и совершил суицид
В Баку сотрудник полиции убил невесту и совершил суицид
22 апреля 2022 г. 16:10
Определен девиз Гран-при Азербайджана Формулы-1
ФотоОпределен девиз Гран-при Азербайджана Формулы-1
19 апреля 2022 г. 17:59
Посол Украины поблагодарил президента Азербайджана за гуманитарную помощь
Посол Украины поблагодарил президента Азербайджана за гуманитарную помощь
21 апреля 2022 г. 14:32
Сегодня в Азербайджане первая ночь аль-Кадр
Сегодня в Азербайджане первая ночь аль-Кадр
20 апреля 2022 г. 01:20
Госдеп США поставил жирную точку на Минской группе ОБСЕ
Госдеп США поставил жирную точку на Минской группе ОБСЕ
19 апреля 2022 г. 11:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi