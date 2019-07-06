В Алжире начался Форум за национальный диалог без участия ряда ведущих сил оппозиции

В алжирской столице в субботу начал работу Форум за национальный диалог с участием представителей ряда политических сил и общественных движений, которые намерены найти выход из кризиса.

Как передаёт Report, об этом сообщает информационное агентство Algeria Press Service (APS).

По словам координатора мероприятия Абдельазиза Рахаби, "предстоит подготовить основу для всеобъемлющего диалога, который должен привести к появлению гарантий проведения законных, прозрачных и вызывающих доверие выборов". "Предложения, выработанные в ходе форума, будут переданы властям, разным политическим силам страны, чтобы найти совпадения точек зрения", - отметил он.

Форум бойкотируют ведущие оппозиционные силы, в том числе Фронт социалистических сил, Партия трудящихся, Социалистическая партия трудящихся, Объединение за культуру и демократию, Демократическое и социальное движение, Союз за перемены и прогресс, Алжирская лига защиты прав человека. Кроме того, приглашение на форум отклонили ряд авторитетных политических деятелей. Среди них - экс-президент Алжира Ламин Зеруаль и два бывших премьер-министра - Сид Ахмед Гозали и Ахмед Бенбитур.