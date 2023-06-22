В Алжире экс-премьера приговорили к пяти годам лишения свободы за коррупцию

Суд Алжира приговорил бывшего премьер-министра Нуреддина Бедуи и экс-министра здравоохранения Абдельмалека Будиафа к пяти годам лишения свободы за коррупцию.
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Оба стали фигурантами дела о правонарушениях при строительстве аэропорта Константины в бытность губернаторами одноименного региона. Суд доказал, что была завышена смета работ, в результате чего казна потеряла крупную сумму денег, а объект был сдан через 10 лет вместо ранее запланированных четырех.
Кроме того, Бедуи и Будиаф обвинялись в злоупотреблении служебным положением и предоставлении необоснованных льгот.
В Алжире с весны 2019 года идет масштабная антикоррупционная кампания, в рамках которой взяты под стражу или заключены в тюрьму десятки должностных лиц, в том числе бывшие главы правительств, министры и крупные предприниматели.