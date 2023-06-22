О нас

В Алжире экс-премьера приговорили к пяти годам лишения свободы за коррупцию

В Алжире экс-премьера приговорили к пяти годам лишения свободы за коррупцию Суд Алжира приговорил бывшего премьер-министра Нуреддина Бедуи и экс-министра здравоохранения Абдельмалека Будиафа к пяти годам лишения свободы за коррупцию.
Другие страны
22 июня 2023 г. 04:26
В Алжире экс-премьера приговорили к пяти годам лишения свободы за коррупцию

Суд Алжира приговорил бывшего премьер-министра Нуреддина Бедуи и экс-министра здравоохранения Абдельмалека Будиафа к пяти годам лишения свободы за коррупцию.

Как передает Report, об этом сообщил информационный портал An-Nahar.

Оба стали фигурантами дела о правонарушениях при строительстве аэропорта Константины в бытность губернаторами одноименного региона. Суд доказал, что была завышена смета работ, в результате чего казна потеряла крупную сумму денег, а объект был сдан через 10 лет вместо ранее запланированных четырех.

Кроме того, Бедуи и Будиаф обвинялись в злоупотреблении служебным положением и предоставлении необоснованных льгот.

В Алжире с весны 2019 года идет масштабная антикоррупционная кампания, в рамках которой взяты под стражу или заключены в тюрьму десятки должностных лиц, в том числе бывшие главы правительств, министры и крупные предприниматели.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Əlcəzairdə keçmiş baş nazir və səhiyyə naziri həbs edilib

Самое важное

МВД о событиях в Гедабеке: Распространяемые в соцсетях кадры не отражают другие аспекты незаконных действий
МВД о событиях в Гедабеке: Распространяемые в соцсетях кадры не отражают другие аспекты незаконных действий
21 июня 2023 г. 12:44
Назначен новый заместитель премьер-министра Нахчывана
ФотоНазначен новый заместитель премьер-министра Нахчывана
20 июня 2023 г. 17:11
В Азербайджане планируется запретить продажу лекарств, не включенных в госреестр
В Азербайджане планируется запретить продажу лекарств, не включенных в госреестр
20 июня 2023 г. 12:31
В Азербайджане планируется запретить продажу лекарств по ценам выше регулируемых
В Азербайджане планируется запретить продажу лекарств по ценам выше регулируемых
20 июня 2023 г. 12:28
Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря ОПЕК
Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря ОПЕК
19 июня 2023 г. 13:14
В Агдаме обнаружено массовое захоронение
ФотоВ Агдаме обнаружено массовое захоронение
19 июня 2023 г. 11:58
Президент Азербайджана и раис Татарстана побывали в селе Агалы Зангиланского района
ФотоПрезидент Азербайджана и раис Татарстана побывали в селе Агалы Зангиланского района
17 июня 2023 г. 17:55
Раис Татарстана и президент Азербайджана отбыли из Зангиланского международного аэропорта в Баку
Раис Татарстана и президент Азербайджана отбыли из Зангиланского международного аэропорта в Баку
17 июня 2023 г. 17:32
Президент Азербайджана и раис Татарстана приняли участие в открытии ООО Авто Лизинг Азербайджан
ФотоПрезидент Азербайджана и раис Татарстана приняли участие в открытии ООО "Авто Лизинг Азербайджан"
17 июня 2023 г. 16:15
Состоялась встреча президента Азербайджана с раисом Республики Татарстан
ФотоСостоялась встреча президента Азербайджана с раисом Республики Татарстан
17 июня 2023 г. 15:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi