В Алжире экс-премьера приговорили к пяти годам лишения свободы за коррупцию

Суд Алжира приговорил бывшего премьер-министра Нуреддина Бедуи и экс-министра здравоохранения Абдельмалека Будиафа к пяти годам лишения свободы за коррупцию.

Суд Алжира приговорил бывшего премьер-министра Нуреддина Бедуи и экс-министра здравоохранения Абдельмалека Будиафа к пяти годам лишения свободы за коррупцию.

Как передает Report , об этом сообщил информационный портал An-Nahar .

Оба стали фигурантами дела о правонарушениях при строительстве аэропорта Константины в бытность губернаторами одноименного региона. Суд доказал, что была завышена смета работ, в результате чего казна потеряла крупную сумму денег, а объект был сдан через 10 лет вместо ранее запланированных четырех.

Кроме того, Бедуи и Будиаф обвинялись в злоупотреблении служебным положением и предоставлении необоснованных льгот.

В Алжире с весны 2019 года идет масштабная антикоррупционная кампания, в рамках которой взяты под стражу или заключены в тюрьму десятки должностных лиц, в том числе бывшие главы правительств, министры и крупные предприниматели.