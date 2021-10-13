В Алжире брата экс-президента приговорили к двум годам тюрьмы

Суд Алжира приговорил брата экс-президента страны Абдельазиза Бутефлики Саида к двум годам тюрьмы по обвинению в коррупции.

Суд Алжира приговорил брата экс-президента страны Абдельазиза Бутефлики Саида к двум годам тюрьмы по обвинению в коррупции.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

Суд также приговорил бывшего министра юстиции Тайеба Луха к шести годам тюремного заключения по делу о злоупотреблении служебным положением.

Отметим, что ряд высокопоставленных представителей правящей элиты в Алжире времен Бутефлики столкнулись с судебным преследованием после отставки экс-президента в начале апреля 2019 года. Так, военный трибунал постановил взять под стражу младшего брата экс-президента Саида, который считался его ближайшим советником, а также бывшего координатора сил безопасности Алжира генерал-майора Османа Тартага и экс-руководителя департамента разведки и безопасности генерала Мухаммеда Медьена по обвинению в заговоре против армии и государства.