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В Алжире брата экс-президента приговорили к двум годам тюрьмы

В Алжире брата экс-президента приговорили к двум годам тюрьмы Суд Алжира приговорил брата экс-президента страны Абдельазиза Бутефлики Саида к двум годам тюрьмы по обвинению в коррупции.
Другие страны
13 октября 2021 г. 07:11
В Алжире брата экс-президента приговорили к двум годам тюрьмы
Саид Бутефлика

Суд Алжира приговорил брата экс-президента страны Абдельазиза Бутефлики Саида к двум годам тюрьмы по обвинению в коррупции.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

Суд также приговорил бывшего министра юстиции Тайеба Луха к шести годам тюремного заключения по делу о злоупотреблении служебным положением.

Отметим, что ряд высокопоставленных представителей правящей элиты в Алжире времен Бутефлики столкнулись с судебным преследованием после отставки экс-президента в начале апреля 2019 года. Так, военный трибунал постановил взять под стражу младшего брата экс-президента Саида, который считался его ближайшим советником, а также бывшего координатора сил безопасности Алжира генерал-майора Османа Тартага и экс-руководителя департамента разведки и безопасности генерала Мухаммеда Медьена по обвинению в заговоре против армии и государства.

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