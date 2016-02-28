В Алжире арестовали подозреваемого в причастности к парижским терактам

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Подозреваемый в причастности к терактам в Париже в ноябре 2015 года арестован в Алжире. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление суда города Беджая.

29-летний гражданин Алжира и Бельгии Захир Мехдауи (Zahir Mehdaoui) был обвинен в причастности к террористической деятельности за рубежом. Как предполагают правоохранительные органы, Мехдауи, проживавший в Брюсселе, был связан с организатором парижских терактов Абдельхамидом Абаудом, отмечает Report со ссылкой на Lenta.Ru

В Париже и пригороде в ночь на 14 ноября 2015 года была совершена серия терактов, в результате погибли 130 человек, более 350 пострадали. Боевики устроили стрельбу в нескольких кафе и ресторанах, у футбольного стадиона «Стад де Франс» в Сен-Дени прогремели три взрыва, еще один смертник подорвал себя на бульваре Вольтер, а в концертном зале «Батаклан» террористы захватили заложников (двое экстремистов привели в действие пояса смертника, одного ликвидировала полиция во время штурма).