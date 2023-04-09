В Альпах при сходе лавины погибли четыре человека

Четыре человека погибли, еще несколько пострадали в результате схода лавины в Альпах.

Четыре человека погибли, еще несколько пострадали в результате схода лавины в Альпах.

Как передает Report, об этом в Twitter написал министр внутренних дел и заморских территорий Франции Жеральд Дарманен.

"Лавина сошла в середине дня на леднике Армансетт в Альпах. По предварительным данным, погибли четыре человека и несколько получили ранения. Спасатели продолжают работу", - отметил он.

Газета Le Dauphiné уточняет, что инцидент произошел в 11:27 по местному времени (14:27 – бакинское время). В поисково-спасательной операции задействованы два вертолета, а также большое количество спасателей и техники, сообщает издание.