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В Альпах при сходе лавины погибли четыре человека

В Альпах при сходе лавины погибли четыре человека Четыре человека погибли, еще несколько пострадали в результате схода лавины в Альпах.
Другие страны
9 апреля 2023 г. 18:27
В Альпах при сходе лавины погибли четыре человека

Четыре человека погибли, еще несколько пострадали в результате схода лавины в Альпах.

Как передает Report, об этом в Twitter написал министр внутренних дел и заморских территорий Франции Жеральд Дарманен.

"Лавина сошла в середине дня на леднике Армансетт в Альпах. По предварительным данным, погибли четыре человека и несколько получили ранения. Спасатели продолжают работу", - отметил он.

Газета Le Dauphiné уточняет, что инцидент произошел в 11:27 по местному времени (14:27 – бакинское время). В поисково-спасательной операции задействованы два вертолета, а также большое количество спасателей и техники, сообщает издание.

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