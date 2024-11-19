В Альпах при аварии на канатной дороге пострадали шесть человек

Авария произошла на канатной дороге в департаменте Савойя (восток Франции), шесть человек получили травмы различной степени тяжести.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник префектура департамента в соцсети "X".
"Кабина фуникулера, которая использовалась для перевозки рабочих, столкнулась со станцией из-за погодных условий, - говорится в сообщении. - В результате инцидента два человека получили серьезные травмы, еще четверо - легкие".
Для оказания помощи пострадавшим на место происшествия прибыли спасатели, медики, а также сотрудники полиции.