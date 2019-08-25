​В Альпах 3 человека погибли при падении самолёта

Легкомоторный самолёт упал и загорелся над высокогорным перевалом Симплон в швейцарских Альпах, три человека погибли.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщается на сайте местной полиции.

По данным правоохранительных органов кантона Вале, одномоторный самолёт типа Piper взлетел с аэродрома около 9 часов утра и направлялся в Италию, однако потерпел крушение, после чего загорелся.

"Экстренные службы быстро прибыли на место происшествия, где констатировали гибель пилота и двух пассажиров: взрослого и ребёнка", - говорится в сообщении полиции.

По факту инцидента начато расследование.