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В Алматы задержаны 852 протестующих

В Алматы задержаны 852 протестующих Правоохранительные органы Казахстана задержали в Алма-Ате 852 участника беспорядков, в том числе тех, кто совершил нападение на полицейский департамент.
Другие страны
9 января 2022 г. 19:58
В Алматы задержаны 852 протестующих

Правоохранительные органы Казахстана задержали в Алма-Ате 852 участника беспорядков, в том числе тех, кто совершил нападение на полицейский департамент.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила официальный представитель городского оперативного штаба Алматы Салтанат Озирбек.

"Всего с начала террористической операции задержано 852 участника террористических акций, массовых беспорядков, мародерства, ограблений и других преступлений. Изъяты из незаконного оборота 18 единиц огнестрельного оружия и почти 1 400 боеприпасов к ним. В числе задержанных есть активные участники штурма здания административного департамента полиции Алма-Аты, имевшего место в ночь на 6 января", - сказала представитель городского оперштаба Алматы в эфире телеканала "Хабар-24".

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Версия на азербайджанском языке Almatı şəhərində 852 nümayişçi saxlanılıb

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