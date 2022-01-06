О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Алматы началась интенсивная перестрелка между военными и вооруженными людьми

В Алматы началась интенсивная перестрелка между военными и вооруженными людьми На площади перед мэрией в Алматы началась интенсивная перестрелка между военными и вооруженными людьми.
Другие страны
6 января 2022 г. 08:29
В Алматы началась интенсивная перестрелка между военными и вооруженными людьми

На площади перед мэрией в Алматы началась интенсивная перестрелка между военными и вооруженными людьми.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что на площадь стянуто около 50 единиц техники, в том числе БТР, бронемашины и военные грузовики с вооруженными силовиками, которые окружили это место по периметру.

"В центре площади - около 200 вооруженных зачинщиков беспорядков, некоторые с огнестрельным оружием. По словам корреспондента, раздалось около 10 выстрелов, но стреляли не силовики", - уточнили в агентстве Sputnik Казахстан.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Qazaxıstanın Almatı şəhərində hərbçilərlə silahlı şəxslər arasında atışma başlayıb

Самое читаемое

В Азербайджане женщины начнут выходить на пенсию в 63 года
В Азербайджане женщины начнут выходить на пенсию в 63 года
3 января 2022 г. 14:20
В Азербайджане запретили применение еще одного лекарства
В Азербайджане запретили применение еще одного лекарства
5 января 2022 г. 09:47
В России убили криминального авторитета, на которого жители жаловались Путину
ФотоВ России убили криминального авторитета, на которого жители жаловались Путину
4 января 2022 г. 08:37
В мире обнаружили новый штамм коронавируса
В мире обнаружили новый штамм коронавируса
4 января 2022 г. 03:36
Самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане в 2021 году
Самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане в 2021 году
1 января 2022 г. 11:02
В США отметили День солидарности азербайджанцев мира
ФотоВ США отметили День солидарности азербайджанцев мира
1 января 2022 г. 07:31
Азербайджан в числе лидеров по приросту населения на постсоветском пространстве
Азербайджан в числе лидеров по приросту населения на постсоветском пространстве
3 января 2022 г. 09:18
Умер известный общественный деятель Рамиз Абуталыбов
Умер известный общественный деятель Рамиз Абуталыбов
1 января 2022 г. 20:39
В ходе беспорядков в Алматы пострадали 500 человек
В ходе беспорядков в Алматы пострадали 500 человек
5 января 2022 г. 14:50
В Азербайджане начались пятидневные каникулы
В Азербайджане начались пятидневные каникулы
31 декабря 2021 г. 00:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi