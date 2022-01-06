В Алматы началась интенсивная перестрелка между военными и вооруженными людьми

На площади перед мэрией в Алматы началась интенсивная перестрелка между военными и вооруженными людьми.

На площади перед мэрией в Алматы началась интенсивная перестрелка между военными и вооруженными людьми.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что на площадь стянуто около 50 единиц техники, в том числе БТР, бронемашины и военные грузовики с вооруженными силовиками, которые окружили это место по периметру.

"В центре площади - около 200 вооруженных зачинщиков беспорядков, некоторые с огнестрельным оружием. По словам корреспондента, раздалось около 10 выстрелов, но стреляли не силовики", - уточнили в агентстве Sputnik Казахстан.