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В Алматы началась акция в память о жертвах январских событий

В Алматы началась акция в память о жертвах январских событий На площади Республики к 12:00 по местному времени (10:00, бакинское время) собрались порядка 300 человек.
Другие страны
13 февраля 2022 г. 11:54
В Алматы началась акция в память о жертвах январских событий

На площади Республики к 12:00 по местному времени (10:00, бакинское время) собрались порядка 300 человек.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс".

Митинг начался с молитвы и выступления активистов. У некоторых из участников акции транспаранты и фотографии погибших в ходе январских событий, их имена также написаны на плакатах.

Полиция не ограничивала движение автотранспорта возле площади, оцепления также нет, недалеко дежурит бригада скорой помощи и две патрульных машины полиции, однако очевидцы сообщают о перебоях с мобильным интернетом на площади.

К митингующим также присоединился лидер незарегистрированной Демократической партии Казахстана, активист Жанболат Мамай.

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Версия на азербайджанском языке Almatıda icazəsiz mitinq başlayıb

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