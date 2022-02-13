В Алматы началась акция в память о жертвах январских событий

На площади Республики к 12:00 по местному времени (10:00, бакинское время) собрались порядка 300 человек.

На площади Республики к 12:00 по местному времени (10:00, бакинское время) собрались порядка 300 человек.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс".

Митинг начался с молитвы и выступления активистов. У некоторых из участников акции транспаранты и фотографии погибших в ходе январских событий, их имена также написаны на плакатах.

Полиция не ограничивала движение автотранспорта возле площади, оцепления также нет, недалеко дежурит бригада скорой помощи и две патрульных машины полиции, однако очевидцы сообщают о перебоях с мобильным интернетом на площади.

К митингующим также присоединился лидер незарегистрированной Демократической партии Казахстана, активист Жанболат Мамай.