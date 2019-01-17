В Алмате упал вертолет, пилот погиб - ФОТО

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Недалеко от Алматы в Казахстане упал вертолёт Eurocopter 130, находившийся на борту пилот погиб.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщил официальный представитель Комитета по ЧС МВД Казахстана Нурсултан Нурахметов.

По его словам, на открытой территорий санатория "Алатау" произошло падение частного вертолета марки Eurocopter 130 авиакомпании Sky Service.

"На борту находился пилот 1968 года рождения, который скончался в машине скорой помощи", - сказал он.