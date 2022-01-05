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В Алмате ограничили въезд и выезд из города

В Алмате ограничили въезд и выезд из города Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел комендантский час в Алмате и Мангистауской области.
Другие страны
5 января 2022 г. 01:43
В Алмате ограничили въезд и выезд из города

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел комендантский час в Алмате и Мангистауской области.

Как передает Report, это следует из текста указа главы государства, распространенном в среду.

"Ввести в Мангистауской области на период действия чрезвычайного положения комендантский час с 23 часов 00 минут до 7 часов 00 минут. Ввести в городе Алма-Ата на период действия чрезвычайного положения комендантский час с 23 часов 00 минут до 7 часов 00 минут. Создать на период чрезвычайного положения комендатуру города Алмата и наделить ее полномочиями, предусмотренными законом Республики Казахстан "О чрезвычайном положении", - говорится в сообщении.

Въезд в Алмату и выезд из города запрещены.

Массовые мероприятия в Алмате и Мангистауской области запрещены.

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