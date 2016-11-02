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    В Алма-Ате приговорен к смертной казни обвиняемый в убийстве десяти человек

    Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алма-Аты приговорил к смертной казни Руслана Кулекбаева

    Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алма-Аты приговорил к смертной казни Руслана Кулекбаева, обвиняемого в убийстве 10 человек, в том числе восьми силовиков в Казахстане.

    Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

    Вооруженный мужчина 18 июля совершил нападение, которое президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал терактом, на полицейских в Алма-Ате. Погибли десять человек, включая женщину, убитую в ночь перед нападением на полицейских.

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