В Алма-Ате приговорен к смертной казни обвиняемый в убийстве десяти человек

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алма-Аты приговорил к смертной казни Руслана Кулекбаева, обвиняемого в убийстве 10 человек, в том числе восьми силовиков в Казахстане.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

Вооруженный мужчина 18 июля совершил нападение, которое президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал терактом, на полицейских в Алма-Ате. Погибли десять человек, включая женщину, убитую в ночь перед нападением на полицейских.