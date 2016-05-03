 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Алеппо взорван заминированный автомобиль, есть жертвы и пострадавшие

    Ранее в результате обстрела больницы в Алеппо погибли более 10 человек

    Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ В квартале Джамаият аз-Захра в Алеппо террористы взорвали заминированный автомобиль, среди мирного населения есть жертвы и большое число раненых.

    Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

    "Мощный взрыв прогремел в Джамаият аз-Захра в результате подрыва террористами заминированного автомобиля, есть жертвы среди жителей и много раненых, определить количество пока сложно", - отметил источник.

    Ранее в результате обстрела больницы в Алеппо погибли более 10 человек. Помимо этого боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" за час запустили 60 ракет по Алеппо.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi