В Алеппо взорван заминированный автомобиль, есть жертвы и пострадавшие

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ В квартале Джамаият аз-Захра в Алеппо террористы взорвали заминированный автомобиль, среди мирного населения есть жертвы и большое число раненых.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

"Мощный взрыв прогремел в Джамаият аз-Захра в результате подрыва террористами заминированного автомобиля, есть жертвы среди жителей и много раненых, определить количество пока сложно", - отметил источник.

Ранее в результате обстрела больницы в Алеппо погибли более 10 человек. Помимо этого боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" за час запустили 60 ракет по Алеппо.