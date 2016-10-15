В Алеппо сирийские военные уничтожили свыше 15 террористов

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Cирийские инженерные войска обнаружили тоннель и уничтожили его к востоку от цитадели в старом центре Алеппо, убито более 15 террористов.

Как передает Report, об этом рассказали РИА Новости в ополчении города.

"Инженерам удалось вовремя обнаружить тоннель террористов к востоку от цитадели. Тоннель взорван, убиты более 15 боевиков, которые на тот момент находились под землей", — рассказал собеседник агентства.

Террористы на протяжении трех лет копают подземные тоннели между зданиями в историческом центре Алеппо. Боевики под землей пытаются выйти в тыл правительственных войск с целью организации диверсий.

Инженерные войска сирийской армии в непрерывном режиме осуществляют мероприятия по выявлению тоннелей и их ликвидации.