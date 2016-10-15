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    В Алеппо сирийские военные уничтожили свыше 15 террористов

    Инженерные войска армии осуществляют мероприятия по выявлению тоннелей и их ликвидации

    Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Cирийские инженерные войска обнаружили тоннель и уничтожили его к востоку от цитадели в старом центре Алеппо, убито более 15 террористов.

    Как передает Report, об этом рассказали РИА Новости в ополчении города.

    "Инженерам удалось вовремя обнаружить тоннель террористов к востоку от цитадели. Тоннель взорван, убиты более 15 боевиков, которые на тот момент находились под землей", — рассказал собеседник агентства.

    Террористы на протяжении трех лет копают подземные тоннели между зданиями в историческом центре Алеппо. Боевики под землей пытаются выйти в тыл правительственных войск с целью организации диверсий. 

    Инженерные войска сирийской армии в непрерывном режиме осуществляют мероприятия по выявлению тоннелей и их ликвидации.

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