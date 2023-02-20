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В Алеппо при землетрясении ранения получили не менее шести человек

В Алеппо при землетрясении ранения получили не менее шести человек По меньшей мере шесть человек пострадали в понедельник в результате землетрясения в Алеппо, расположенном на севере страны.
Другие страны
20 февраля 2023 г. 23:41
В Алеппо при землетрясении ранения получили не менее шести человек

По меньшей мере шесть человек пострадали в понедельник в результате землетрясения в Алеппо, расположенном на севере страны.

Как передает Report, об этом сообщило агентство SANA.

По информации медиков, в городской госпиталь доставлены шесть человек, получивших ранения при обрушении строений.

Глава управления здравоохранения Алеппо Зияд аль-Хадж Таха указал, что "у доставленных в госпиталь жителей нет тяжелых ранений".

Некоторое время назад сообщалось, что в результате подземных толчков в нескольких кварталах Алеппо были отмечены обрушения строений.

Ранее в понедельник Управление по чрезвычайным ситуациям Турции сообщило о двух землетрясениях магнитудой 6,4 и 5,8, произошедших с разницей в 17 минут на юго-востоке страны. По данным телеканала Habertürk, в районе Дефне провинции Хатай есть разрушенные дома. Подземные толчки ощущались также в Египте, Израиле, на Кипре, в Ливане, Сирии.

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