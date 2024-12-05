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В Алеппо перестала работать телефонная связь

В Алеппо перестала работать телефонная связь Телефонная связь перестала работать в провинции Алеппо в результате атак на телекоммуникационную инфраструктуру, совершенных повстанцами.
Другие страны
5 декабря 2024 г. 19:16
В Алеппо перестала работать телефонная связь

Телефонная связь перестала работать в провинции Алеппо в результате атак на телекоммуникационную инфраструктуру, совершенных повстанцами.

Как сообщает Report, об этом заявил сирийский национальный оператор Syrian Telecom на своей странице в соцсети.

"Компания Syrian Telecom вынуждена сообщить жителям провинции Алеппо о приостановке работы связи в результате террористических атак на телефонные станции в центральном и северном регионе", - говорится в заявлении.

Напомним, что 27 ноября формирования группировки "Джебхат ан-Нусра" и ее союзников совершили масштабное нападение на Алеппо и другие населенные пункты на севере Сирии. Позднее командование вооруженных сил республики сообщило, что армия была вынуждена отступить из Алеппо, чтобы перегруппировать свои подразделения и подготовиться к контратаке.

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Версия на азербайджанском языке Hələbdə telefon əlaqəsi kəsilib

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