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    В Алеппо начался праздник по случаю освобождения города - ВИДЕО

    Сирийское правительство восстановило контроль над восточным Алеппо

    Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Сирийское правительство восстановило контроль над восточным Алеппо.

    Как передает Report, люди вышли на улицы Алеппо и приветствуют победу над боевиками, размахивая национальными флагами и портретами президента Сирии Башара Асада. Видео публикует агентство Ruptly.

    Официального сообщения о полной зачистке города от экстремистов пока не поступало: по данным на утро вторника, 13 декабря, под контролем боевиков остаются два процента территории — около трех квадратных километров. При этом уже началось разминирование освобожденных кварталов.

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