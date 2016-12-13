В Алеппо начался праздник по случаю освобождения города - ВИДЕО

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Сирийское правительство восстановило контроль над восточным Алеппо.

Как передает Report, люди вышли на улицы Алеппо и приветствуют победу над боевиками, размахивая национальными флагами и портретами президента Сирии Башара Асада. Видео публикует агентство Ruptly.

Официального сообщения о полной зачистке города от экстремистов пока не поступало: по данным на утро вторника, 13 декабря, под контролем боевиков остаются два процента территории — около трех квадратных километров. При этом уже началось разминирование освобожденных кварталов.