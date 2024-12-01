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В Алеппо повстанцы вывели из строя некоторые центры связи

В Алеппо повстанцы вывели из строя некоторые центры связи В Сирии террористы вывели из строя некоторые центры связи.
Другие страны
1 декабря 2024 г. 18:24
В Алеппо повстанцы вывели из строя некоторые центры связи

В сирийском Алеппо повстанцы вывели из строя некоторые центры связи.

Как передает Report со ссылкой на газету "Аль-Ватан", об этом сообщил министр связи и технологий Сирии Ияд аль-Хатиб.

По его словам, власти страны работают над обеспечением беспрерывной связи и интернета в городе Алеппо.

"Мы находимся в координации с властями в Алеппо, чтобы поддерживать все возможное оборудование и обеспечить беспрерывную связь и интернет-услуги. Некоторые центры вышли из строя", - заявил министр.

По его словам, ведется работа по восстановлению, но она затруднена из-за нехватки энергоносителей.

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