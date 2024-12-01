В Алеппо повстанцы вывели из строя некоторые центры связи

В Сирии террористы вывели из строя некоторые центры связи.

В сирийском Алеппо повстанцы вывели из строя некоторые центры связи.

Как передает Report со ссылкой на газету "Аль-Ватан", об этом сообщил министр связи и технологий Сирии Ияд аль-Хатиб.

По его словам, власти страны работают над обеспечением беспрерывной связи и интернета в городе Алеппо.

"Мы находимся в координации с властями в Алеппо, чтобы поддерживать все возможное оборудование и обеспечить беспрерывную связь и интернет-услуги. Некоторые центры вышли из строя", - заявил министр.

По его словам, ведется работа по восстановлению, но она затруднена из-за нехватки энергоносителей.