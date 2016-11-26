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    В Алеппо боевики обстреляли ракетами жилой квартал, есть погибшие

    Погибли трое гражданских лиц, не менее 15 получили ранения

    Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Члены радикальных группировок в субботу подвергли ракетному обстрелу жилой район сирийского Алеппо, погибли трое гражданских лиц, не менее 15 получили ранения.

    Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости источник в ополчении.

    "Несколько ракет упало сегодня на территории квартала Мидан в северной части города. По нашим данным, жертвами стали трое мирных жителей, в том числе две женщины. Кроме того, как минимум 15 человек пострадали. Атака была совершена с районов, подконтрольных террористам", — рассказал собеседник агентства.

    Он добавил, что в результате обстрела был причинен значительный ущерб инфраструктуре района, а также имуществу горожан.

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