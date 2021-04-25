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В Албании завершилось голосование на выборах в парламент

В Албании завершилось голосование на выборах в парламент Голосование на парламентских выборах в Албании завершилось в воскресенье в 19:00 по местному времени (21:00 - бакинское время), на всех 5 199 избирательных участках начался подсчет голосов
Другие страны
25 апреля 2021 г. 21:56
В Албании завершилось голосование на выборах в парламент

Голосование на парламентских выборах в Албании завершилось в воскресенье в 19:00 по местному времени (21:00 - бакинское время), на всех 5 199 избирательных участках начался подсчет голосов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила центральная избирательная комиссия страны (ЦИК).

По данным ЦИК, явка по состоянию на 18:00 по местному времени (20:00 - бакинское время), составила 45,48 процентов. Наибольшая активность отмечена в округе Дибра в восточной части страны, в городах Тирана, Эльбасан и Дуррес, где проголосовали почти 50 процентов избирателей.

Основными соперниками на этих выборах, так же, как и в ходе предыдущих избирательных циклов, являются Социалистическая партия премьер-министра Эди Рамы и коалиция, возглавляемая оппозиционной Демократической партией Люльзима Баши. К моменту завершения 23 апреля предвыборной кампании результаты изучения общественного мнения свидетельствовали о лидерстве Рамы с показателем в 48,1 процента, тогда как за коалицию Баши готовы были проголосовать 43,6 процента избирателей.

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Версия на азербайджанском языке Albaniyada parlament seçkiləri başa çatdı

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