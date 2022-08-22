В Албании задержаны граждане России и Украины по подозрению в шпионаже

В Албании по подозрению в шпионаже задержаны двое россиян (мужчина и женщина), а также гражданин Украины.

В Албании по подозрению в шпионаже задержаны двое россиян (мужчина и женщина), а также гражданин Украины.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщило Министерство обороны страны.

В сообщении говорится, что они пытались проникнуть на военный завод и сфотографировать объект: "На завод пытались попасть три человека с российскими и украинским паспортами".

По словам директора завода Лоренца Зани, трое человек приближались к объекту, когда были замечены военными. После этого произошло столкновение, во время которого двое солдат пострадали из-за того, что один из иностранцев применил некий "спрей".

Албанские власти обнародовали имена двоих задержанных россиян. Это 23-летний Михаил Зорин и 33-летняя Светлана Тимофеева. Имя обладателя паспорта Украины не раскрывается.

Премьер-министр Албании Эди Рама подтвердил, что все три человека подозреваются в шпионаже.