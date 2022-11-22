В Албании в результате наводнения погибли двое

Два человека погибли в результате обильных осадков, которые вызвали наводнение в Албании, военные эвакуировали 130 человек из населенных пунктов, находящихся под угрозой.

Два человека погибли в результате обильных осадков, которые вызвали наводнение в Албании, военные эвакуировали 130 человек из населенных пунктов, находящихся под угрозой.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщил портал Kosovo Online.

По данным портала, машину с тремя людьми внутри подхватил поток воды в округе Скадар (северо-запад Албании). Девушка 14 лет смогла выбраться из автомобиля с помощью местных жителей, а ее брата и отца унесло потоком, после чего их тела были найдены недалеко от места трагедии.

К борьбе со стихией правительство подключило вооруженные силы страны. В настоящий момент албанские военные эвакуируют жителей населенных пунктов по всему округу Скадар. Сообщается, что в пострадавшем регионе задействовано около 100 военнослужащих и специальная техника.

Отметим, что ранее сообщалось о наводнениях в соседней Сербии из-за большого количества осадков, в связи с чем в нескольких районах страны было объявлено чрезвычайное положение.