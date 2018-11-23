В Албании в ходе беспорядков пострадало 15 человек

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ В столице Албании — Тиране произошли столкновения между местными жителями и полицией. В результате беспорядков ранено 15 человек.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.

Горожан возмутило решение правительства разрушить несколько сотен жилых зданий, чтобы расширить городскую окружную дорогу. Мирная акция протеста переросла в столкновения, когда часть демонстрантов попыталась прорваться в здание парламента.

Отмечается, что в результате беспорядков пострадали трое митингующих и 12 сотрудников полиции. Ещё 11 демонстрантов задержаны.

Ранее власти Албании сообщили о сносе 317 жилых домов. В правительстве отметили, что выкупят землю и здания у горожан, которые смогут предоставить документы, подтверждающие право собственности. Премьер-министр страны призвал демонстрантов "Взять то, что даёт закон, и уйти с дороги".