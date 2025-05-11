В Албании проходят парламентские выборы

Парламентские выборы проходят в Албании в воскресенье, главные соперники – правящая с 2013 года Социалистическая партия (СП) премьера Эди Рамы и крупнейшая оппозиционная Демократическая партия (ДП) экс-президента и экс-премьера Сали Бериши.

Парламентские выборы проходят в Албании в воскресенье, главные соперники – правящая с 2013 года Социалистическая партия (СП) премьера Эди Рамы и крупнейшая оппозиционная Демократическая партия (ДП) экс-президента и экс-премьера Сали Бериши.

Как сообщает Report, Э.Рама является фаворитом в борьбе со своим давним соперником С.Бериши.

Всего на 140 мест в парламенте претендуют 53 партии и три предвыборных коалиции, реальная борьба годами ведется между СП и ДП. Выборы будут проходить до 19:00 (21:00 по Баку), правом голоса обладают 3,7 млн албанских граждан на более чем 5,2 тыс. участков. Около 250 тыс. граждан могут проголосовать из-за границы по электронной или обычной почте. Согласно местному избирательному законодательству страна поделена на 12 округов, каждый из которых дает определенное число мест в парламенте, меньше всего муниципалитет Кукес – три мандата, больше всего Тирана – 37 мандатов, избирательный ценз составляет всего 1%.

Ранее сообщалось, что делегация Центральной избирательной комиссии Азербайджана примет участие в мониторинге парламентских выборов в Албании 11 мая.