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В Албании проходят парламентские выборы

В Албании проходят парламентские выборы Парламентские выборы проходят в Албании в воскресенье, главные соперники – правящая с 2013 года Социалистическая партия (СП) премьера Эди Рамы и крупнейшая оппозиционная Демократическая партия (ДП) экс-президента и экс-премьера Сали Бериши.
Другие страны
11 мая 2025 г. 10:27
В Албании проходят парламентские выборы

Парламентские выборы проходят в Албании в воскресенье, главные соперники – правящая с 2013 года Социалистическая партия (СП) премьера Эди Рамы и крупнейшая оппозиционная Демократическая партия (ДП) экс-президента и экс-премьера Сали Бериши.

Как сообщает Report, Э.Рама является фаворитом в борьбе со своим давним соперником С.Бериши.

Всего на 140 мест в парламенте претендуют 53 партии и три предвыборных коалиции, реальная борьба годами ведется между СП и ДП. Выборы будут проходить до 19:00 (21:00 по Баку), правом голоса обладают 3,7 млн албанских граждан на более чем 5,2 тыс. участков. Около 250 тыс. граждан могут проголосовать из-за границы по электронной или обычной почте. Согласно местному избирательному законодательству страна поделена на 12 округов, каждый из которых дает определенное число мест в парламенте, меньше всего муниципалитет Кукес – три мандата, больше всего Тирана – 37 мандатов, избирательный ценз составляет всего 1%.

Ранее сообщалось, что делегация Центральной избирательной комиссии Азербайджана примет участие в мониторинге парламентских выборов в Албании 11 мая.

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Версия на азербайджанском языке Albaniyada parlament seçkiləri keçirilir

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