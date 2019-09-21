В Албании при землетрясении ранены более 40 человек

Более 40 человек ранены, не менее десяти зданий разрушены в результате землетрясения в Албании.

Как передает Report со ссылкой на издание iefimerida.gr, двойное землетрясение произошло в субботу. Первые подземные толчок зафиксирован в 14.04 по времени UTC. Сейсмологическая лаборатория Афинского Университета первоначально сообщала, что магнитуда составила 5,6, затем повысила оценку до 6,0. Эпицентр располагался в шести километрах к северу от города Дуррес. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Через несколько минут произошёл толчок магнитудой 5,3. Затем последовали три афтершока магнитудой от 3,1 до 4,1.

Наибольший ущерб нанесен посёлку Хелмес примерно в 10 километрах от Тираны, сообщает издание. Пострадали электросети и сети мобильной связи.

Землетрясение сильно ощущалось на греческом острове Керкира.