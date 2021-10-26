В Албании отравились почти 400 человек

Следственные органы Албании начали расследование по факту отравления почти 400 жителей небольшого города Круя, расположенного недалеко от Тираны.

Следственные органы Албании начали расследование по факту отравления почти 400 жителей небольшого города Круя, расположенного недалеко от Тираны.

Как передает Report, об этом сообщила интернет-версия издания Albanian Daily News .

По данным издания, почти все отравившиеся жители города были направлены в больницы страны, поскольку их состояние не позволяло ограничиться только кратковременной помощью.

В настоящее время проводится исследование проб воды, использовавшейся для питья. Местная полиция предполагает, что причиной отравления людей может послужить попадание сточных вод в резервуары с питьевой жидкостью.

"Ситуация с пациентами в больницах под контролем. Это не первый раз, когда мы сталкиваемся со сложными ситуациями", - отметила директор одной из клиник, обратив внимание, что для пациентов обеспечено лечение и соответствующие медикаменты, все они находятся под наблюдением специалистов. О случаях со значительным ущербом для здоровья не сообщается.