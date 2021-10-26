В Албании отравились почти 400 человек

Следственные органы Албании начали расследование по факту отравления почти 400 жителей небольшого города Круя, расположенного недалеко от Тираны.
Как передает Report, об этом сообщила интернет-версия издания
По данным издания, почти все отравившиеся жители города были направлены в больницы страны, поскольку их состояние не позволяло ограничиться только кратковременной помощью.
В настоящее время проводится исследование проб воды, использовавшейся для питья. Местная полиция предполагает, что причиной отравления людей может послужить попадание сточных вод в резервуары с питьевой жидкостью.
"Ситуация с пациентами в больницах под контролем. Это не первый раз, когда мы сталкиваемся со сложными ситуациями", - отметила директор одной из клиник, обратив внимание, что для пациентов обеспечено лечение и соответствующие медикаменты, все они находятся под наблюдением специалистов. О случаях со значительным ущербом для здоровья не сообщается.