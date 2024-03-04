В Албании открыли первую базу НАТО на Западных Балканах

В Албании начала работу первая на Западных Балканах авиабаза НАТО: ее разместили на модернизированном военном аэродроме в городе Кучова, передает Report со ссылкой на Интерфакс.

В Албании начала работу первая на Западных Балканах авиабаза НАТО: ее разместили на модернизированном военном аэродроме в городе Кучова, передает Report со ссылкой на Интерфакс.

Бывшая советская авиабаза будет служить тренировочной площадкой, также на ней разместят истребители.

Премьер-министр Албании Эди Рама приветствовал модернизацию старого аэродрома, который не использовался с 2005 года, назвал ее вкладом в безопасность региона.

После завершения церемонии открытия на авиабазу приземлились четыре истребителя: по два F-16 и F-35 из Италии.

По данным агентства, НАТО вложила в реновацию базы порядка 50 млн евро. Албания вступила в НАТО в 2009 году.