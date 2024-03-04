О нас

В Албании открыли первую базу НАТО на Западных Балканах

В Албании открыли первую базу НАТО на Западных Балканах В Албании начала работу первая на Западных Балканах авиабаза НАТО: ее разместили на модернизированном военном аэродроме в городе Кучова, передает Report со ссылкой на Интерфакс.
Другие страны
4 марта 2024 г. 20:24
В Албании открыли первую базу НАТО на Западных Балканах

В Албании начала работу первая на Западных Балканах авиабаза НАТО: ее разместили на модернизированном военном аэродроме в городе Кучова, передает Report со ссылкой на Интерфакс.

Бывшая советская авиабаза будет служить тренировочной площадкой, также на ней разместят истребители.

Премьер-министр Албании Эди Рама приветствовал модернизацию старого аэродрома, который не использовался с 2005 года, назвал ее вкладом в безопасность региона.

После завершения церемонии открытия на авиабазу приземлились четыре истребителя: по два F-16 и F-35 из Италии.

По данным агентства, НАТО вложила в реновацию базы порядка 50 млн евро. Албания вступила в НАТО в 2009 году.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Санкт-Петербург подвергся атаке дрона
ВидеоСанкт-Петербург подвергся атаке дрона
2 марта 2024 г. 09:44
ВВС Украины за 10 дней сбили 10 российских военных самолетов
ВВС Украины за 10 дней сбили 10 российских военных самолетов
28 февраля 2024 г. 14:23
Назначен новый министр юстиции Азербайджана
Назначен новый министр юстиции Азербайджана
27 февраля 2024 г. 12:04
Дипломатический форум в Анталье соберет более 20 глав государств и правительств
Дипломатический форум в Анталье соберет более 20 глав государств и правительств
28 февраля 2024 г. 13:57
Россия обстреляла Сумскую область, есть погибшие и раненые
Россия обстреляла Сумскую область, есть погибшие и раненые
28 февраля 2024 г. 06:49
Сегодня в Азербайджане отмечают первый вторник Новруза - Су чершенбеси
Сегодня в Азербайджане отмечают первый вторник Новруза - "Су чершенбеси"
27 февраля 2024 г. 00:10
Азербайджан продолжит экспорт икры на европейский рынок
ФотоАзербайджан продолжит экспорт икры на европейский рынок
1 марта 2024 г. 11:47
Президент заложил фундамент мемориала жертвам Ходжалинского геноцида и встретился с представителями общественности района
ФотоПрезидент заложил фундамент мемориала жертвам Ходжалинского геноцида и встретился с представителями общественности района
26 февраля 2024 г. 22:23
Ашхабад сообщил о работе над созданием евразийских транспортных маршрутов
Ашхабад сообщил о работе над созданием евразийских транспортных маршрутов
2 марта 2024 г. 08:21
В Баку автомобиль въехал в супермаркет
В Баку автомобиль въехал в супермаркет
27 февраля 2024 г. 23:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi