В Албании объявили режим ЧС из-за землетрясения

Премьер Албании Эди Рама после разрушительного землетрясения отменил торжества 28 ноября по случаю Дня албанского флага и провозгласил режим ЧС в городах Тирана и Дуррес, сербские спасатели прибыли на место.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщил посол Сербии в стране Миролюб Зарич.

Напомним, что землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Албании в ночь на 26 ноября. Согласно данным местных СМИ, сильнее всего подземные толчки ощущались в Тиране, а также в городе Дуррес, который расположен ближе всего к эпицентру землетрясения. Несколько зданий обрушились, под завалами еще могут находиться люди. По последним данным албанских властей, погибли 27 человек, 650 получили ранения.

Глава албанского правительство заявил, что на чрезвычайном заседании правительства режим ЧС провозглашен в муниципалитетах Тирана и Дуррес.

"Наш приоритет сегодня – спасти всех оставшихся в живых", - добавил Э.Рама.

Отметим, что ежегодно 28 ноября албанцы широко отмечают в Балканском регионе и по всему миру День албанского флага. Э.Рама в этом году предложил отложить торжества.

"Мы бы хотели провести три дня траура, учитывая размер трагедии… Праздник не должен отвлекать внимание от ситуации. Поэтому думаю, что на эти два дня надо смотреть как на день национальной солидарности, когда с уважением к прошлому все по возможности помогут пострадавшим", - отметил глава албанского правительства.