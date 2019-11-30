​В Албании число жертв землетрясения достигло 51

Число погибших в результате землетрясения магнитудой 6,4, произошедшего 26 ноября вблизи Тираны, достигло 51 человека, ещё около 2 тыс. жителей получили травмы. Поисковая операция завершена, сообщил премьер-министр Албании Эди Рама.
Как сообщает Report, со ссылкой на газета Koha Jone, один из пострадавших в результате землетрясения скончался в больнице, таким образом, число жертв достигло 51.
По информации Deutsche Welle, в столице Албании повреждено почти 1,5 тыс. домов, в соседнем Дурресе — около 900.
Среди возможных причин катастрофических последствий землетрясения называют коррупцию и несоблюдение застройщиками строительных норм.
Ранее сообщалось о 48 жертвах.
Anar TağıyevАвтор новости