В Алабаме в результате стрельбы погибли два человека

По меньшей мере два человека погибли, еще трое получили ранения в результате стрельбы в американском городе Бирмингем (штат Алабама).
Как передает
По его данным, инцидент произошел в ночном клубе. Спустя некоторое время также был обстрелян автомобиль, прибывший в отделение неотложной помощи больницы при Университете Алабамы и перевозивший людей, пострадавших в результате нападения в клубе.
Предполагаемые злоумышленники скрылись, на данный момент никто из них не задержан.
По факту произошедшего начато расследование.