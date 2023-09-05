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В Алабаме в результате стрельбы погибли два человека

В Алабаме в результате стрельбы погибли два человека По меньшей мере два человека погибли, еще трое получили ранения в результате стрельбы в американском городе Бирмингем (штат Алабама).
Другие страны
5 сентября 2023 г. 02:54
В Алабаме в результате стрельбы погибли два человека

По меньшей мере два человека погибли, еще трое получили ранения в результате стрельбы в американском городе Бирмингем (штат Алабама).

Как передает Report, об этом сообщило местное отделение телекомпании CNN.

По его данным, инцидент произошел в ночном клубе. Спустя некоторое время также был обстрелян автомобиль, прибывший в отделение неотложной помощи больницы при Университете Алабамы и перевозивший людей, пострадавших в результате нападения в клубе.

Предполагаемые злоумышленники скрылись, на данный момент никто из них не задержан.

По факту произошедшего начато расследование.

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