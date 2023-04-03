В Алабаме потерпел крушение медицинский вертолет, есть погибшие

В результате крушения медицинского вертолета к юго-востоку от города Бирмингем в американском штате Алабама погибли два человека, еще один пострадавший госпитализирован.

В результате крушения медицинского вертолета к юго-востоку от города Бирмингем в американском штате Алабама погибли два человека, еще один пострадавший госпитализирован.

Как передает Report , об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителей местных властей.

По их данным, вертолет Eurocopter EC130 потерпел крушение и загорелся недалеко от поселка Челси в округе Шелби с тремя членами экипажа на борту. В результате один из членов экипажа скончался на месте происшествия, два других - были доставлены больницу, где позднее один из них скончался.

О состоянии третьего члена экипажа не сообщается.

Правоохранители оцепили территорию, Федеральное управление гражданской авиации начало расследование для установления причин крушения.