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В Алабаме потерпел крушение медицинский вертолет, есть погибшие

В Алабаме потерпел крушение медицинский вертолет, есть погибшие В результате крушения медицинского вертолета к юго-востоку от города Бирмингем в американском штате Алабама погибли два человека, еще один пострадавший госпитализирован.
Другие страны
3 апреля 2023 г. 08:44
В Алабаме потерпел крушение медицинский вертолет, есть погибшие

В результате крушения медицинского вертолета к юго-востоку от города Бирмингем в американском штате Алабама погибли два человека, еще один пострадавший госпитализирован.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителей местных властей.

По их данным, вертолет Eurocopter EC130 потерпел крушение и загорелся недалеко от поселка Челси в округе Шелби с тремя членами экипажа на борту. В результате один из членов экипажа скончался на месте происшествия, два других - были доставлены больницу, где позднее один из них скончался.

О состоянии третьего члена экипажа не сообщается.

Правоохранители оцепили территорию, Федеральное управление гражданской авиации начало расследование для установления причин крушения.

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