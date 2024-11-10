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В Алабаме неизвестный устроил стрельбу в университете, есть погибший и пострадавшие

В Алабаме неизвестный устроил стрельбу в университете, есть погибший и пострадавшие По меньшей мере один человек погиб, еще несколько, включая студентов, пострадали в результате стрельбы в Университете Таскиги в американском штате Алабама.
Другие страны
10 ноября 2024 г. 19:44
В Алабаме неизвестный устроил стрельбу в университете, есть погибший и пострадавшие

По меньшей мере один человек погиб, еще несколько, включая студентов, пострадали в результате стрельбы в Университете Таскиги в американском штате Алабама.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Associated Press.

Согласно информации, стрельба произошла на территории кампуса университета, точное число пострадавших не указывается. Жертва стрельбы не является учащимся студента, отмечает AP.

"Родители погибшего уже уведомлены. Еще несколько человек, включая студентов Университета Таскиги, получили ранения и проходят лечение в медицинском центре East Alabama в Опелике и больнице Baptist South в Монтгомери", — говорится в заявлении учебного заведения.

По факту стрельбы в университете ведется активное расследование.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-də universitetdə atışma olub, ölən və yaralananlar var

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