В Алабаме неизвестный устроил стрельбу в университете, есть погибший и пострадавшие

По меньшей мере один человек погиб, еще несколько, включая студентов, пострадали в результате стрельбы в Университете Таскиги в американском штате Алабама.
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Согласно информации, стрельба произошла на территории кампуса университета, точное число пострадавших не указывается. Жертва стрельбы не является учащимся студента, отмечает AP.
"Родители погибшего уже уведомлены. Еще несколько человек, включая студентов Университета Таскиги, получили ранения и проходят лечение в медицинском центре East Alabama в Опелике и больнице Baptist South в Монтгомери", — говорится в заявлении учебного заведения.
По факту стрельбы в университете ведется активное расследование.