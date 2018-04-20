Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ В Алабаме казнят самого престарелого преступника в современной истории США.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

Речь идет о 83-летнем Вальтере Муди, который был осужден за убийство судьи Роберта Венса в 1989 году. Муди пoдложил бомбу в его автомобиль, в результате взрыва погиб также адвокат Роберт Робинсон.

Муди, который провел более 20 лет в камере смертников, настаивает на своей невиновности. Его адвокаты пытались обжаловать приговор, ссылаясь на возраст осужденного.