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    В Алабаме казнят самого престарелого преступника в современной истории США

    Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ В Алабаме казнят самого престарелого преступника в современной истории США.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

    Речь идет о 83-летнем Вальтере Муди, который был осужден за убийство судьи Роберта Венса в 1989 году. Муди пoдложил бомбу в его автомобиль, в результате взрыва погиб также адвокат Роберт Робинсон.

    Муди, который провел более 20 лет в камере смертников, настаивает на своей невиновности. Его адвокаты пытались обжаловать приговор, ссылаясь на возраст осужденного.

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