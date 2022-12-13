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В Алабаме госслужащим запретили пользоваться TikTok

В Алабаме госслужащим запретили пользоваться TikTok Губернатор штата Алабама Кей Айви запретила государственным служащим использовать приложение TikTok на государственных компьютерах и других устройствах.
Другие страны
13 декабря 2022 г. 19:38
В Алабаме госслужащим запретили пользоваться TikTok

Губернатор штата Алабама Кей Айви запретила государственным служащим использовать приложение TikTok на государственных компьютерах и других устройствах.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает Alabama Daily News.

Указ о запрете на использование приложения был опубликован 12 декабря текущего года. Губернатор приняла решение после обсуждения с секретарем управления информационных технологий возможности слежки со стороны Китая.

«Защита штата Алабама и права наших граждан на неприкосновенность частной жизни является обязательной, и я, конечно, не отношусь легкомысленно к угрозе безопасности со стороны Китая», — пояснила Айви в своем письме к чиновникам.

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