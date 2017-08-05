В Альпах разбился спасательный вертолет, пытавшийся эвакуировать альпиниста - ВИДЕО

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Спасательный вертолет потерпел крушение, пытаясь эвакуировать почувствовавшего себя плохо альпиниста с самого высокого пика австрийских Альп – горы Гросглокнер, пишет Report со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент снял на камеру скалолаз с соседней вершины. На кадрах видно, как пилот теряет управление вертолетом после того, как в него садится человек. Воздушное судно начинается вертеться, чуть не задевая лопастями сотрудника спасательной службы, а затем разбивается о скалу.

Несмотря на ЧП, никто из находящихся на борту сильно не пострадал, небольшие повреждения получил лишь медицинский работник.