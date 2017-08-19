В Альканаре под завалами обнаружили второе тело

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Полиция Каталонии обнаружила останки второго погибшего под завалами дома в населенном пункте Альканар (Испания, Каталония), где в четверг прогремел взрыв.
Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом правоохранители сообщили в пятницу в своем Twitter.
Ранее сообщалось об одном погибшем.
"Обнаружены останки в доме в Альканаре, ведется экспертиза", - говорится в сообщении.
В ночь на четверг в населенном пункте Альканар прогремел взрыв, в результате которого один человек погиб, еще семь пострадали.
News DepartmentАвтор новости
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