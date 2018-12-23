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    В акциях протеста в Судане погибли 22 человека

    Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ В ходе акций протеста в Судане против ухудшения экономической ситуации погибли 22 человека. 

    Как передает Report со ссылкой на Анадолу, б этом сказал на пресс-конференции в Хартуме экс-премьер-министр Судана и лидер оппозиционной партии «Аль-Умма» Садык аль-Мехди.

    Экс-премьер сообщил, что провел консультации со всеми политическими силами по вопросу формирования нового переходного правительства и предложит действующему Кабмину обсудить этот вопрос.

    «Если правительство согласится с нашим предложением, то ситуация нормализуется, в противном случае мы намерены провести всеобщую забастовку», - сказал аль-Мехди.

    Лидер оппозиционной партии также призвал к формированию нового переходного правительства в соответствии с конституцией.

    Протесты в Судане вспыхнули несколько дней назад на фоне роста цен на хлеб и высокой инфляции.

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