В акциях протеста в Судане погибли 22 человека

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ В ходе акций протеста в Судане против ухудшения экономической ситуации погибли 22 человека.

Как передает Report со ссылкой на Анадолу, б этом сказал на пресс-конференции в Хартуме экс-премьер-министр Судана и лидер оппозиционной партии «Аль-Умма» Садык аль-Мехди.

Экс-премьер сообщил, что провел консультации со всеми политическими силами по вопросу формирования нового переходного правительства и предложит действующему Кабмину обсудить этот вопрос.

«Если правительство согласится с нашим предложением, то ситуация нормализуется, в противном случае мы намерены провести всеобщую забастовку», - сказал аль-Мехди.

Лидер оппозиционной партии также призвал к формированию нового переходного правительства в соответствии с конституцией.

Протесты в Судане вспыхнули несколько дней назад на фоне роста цен на хлеб и высокой инфляции.