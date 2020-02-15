​В Airbus прокомментировали повышение пошлин США на самолеты из ЕС

Авиастроительная корпорация Airbus считает, что повышение американским правительством тарифов на самолеты европейского производства навредит авиакомпаниям из США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, oб этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление компании.

“Решение представителя США на торговых переговорах принято без учета множества обращений со стороны американских авиакомпаний, в которых подчеркивается, что они и пассажиры из США в конечном итоге вынуждены будут платить эти пошлины”, - цитирует Reuters сообщение Airbus.

В компании выразили надежду, что Соединенные Штаты изменят свою позицию.